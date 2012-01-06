Дочке Тимошенко разрешили посещать маму два раза в неделю

Евгения ТИМОШЕНКО заявляет, что состояние здоровья ее матери Юлии ТИМОШЕНКО ухудшается из-за постоянного освещения камеры, в которой она содержится в Качановской исправительной колонии №54 в Харькове.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом ее дочь заявила после первого свидания с матерью 5 января.

По словам Е.ТИМОШЕНКО, встречи с мамой в Качановской женской исправительной колонии проходят в отдельной комнате для свиданий.

"Мне разрешили посещать маму два раза в неделю, поэтому в любые дни я буду выбираться, но это очень мало", - сказала Е.ТИМОШЕНКО

По ее словам, в комнате для свиданий установлена кровать. "Мама лежит, не встает, ей больно сидеть. Она все время лежала, пока мы общались", - сказала она.

Е.ТИМОШЕНКО также сообщила, что состояние здоровья ее матери ухудшается из-за постоянного освещения камеры.

"Из-за того что постоянно горит свет, ее состояние ухудшается. Мы будем бороться, чтобы прекратили нарушать ее права. Включенный свет - это против всех правил отношения к человеку", - подчеркнула Е.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 11 октября Печерский районный суд Киева осудил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Апелляционный суд Киева 23 декабря оставил приговор в силе.

30 декабря Ю.ТИМОШЕНКО была этапирована из Киевского СИЗО в Качановскую женскую колонию №54 в Харькове.