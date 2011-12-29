Герман: в бюджете-2012 больше возможностей для коррупции, чем в этом

Государственный бюджет 2012 года должен предусматривать отдельную статью на развитие украинского языка, заявила журналистам советник Президента Украины – руководитель Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Анна ГЕРМАН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, по ее словам, «если в прошлом бюджете предусматривались отдельной строкой расходы на обеспечение развития украинского языка, то в этом бюджете все сбили вместе... Разные программы идут в одном блоке, единственная цифра – это будет давать возможность для любых непрозрачных решений».

А.ГЕРМАН также обратила внимание на отсутствие в госбюджете-2012 отдельной статьи расходов на стипендии студентов. «Это возмущает студенческую среду, студенты не знают, будут ли индексированы стипендии», – сказала она.

«Есть такая тенденция, что в этом бюджете будет меньше прозрачности, больше возможностей для коррупции, для непрозрачных решений, для ручного распределения средств, чем было в прошлом», – считает советник Президента.

«Очень важно будет увеличивать контроль, чтобы во время пересмотра госбюджета учесть эти моменты, потому что они принципиальны. Это то, что нас волнует, это то, что тревожит Президента, когда речь идет о потребности пересмотра бюджета в ближайшее время», – подчеркнула А.ГЕРМАН.