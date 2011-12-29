Луценко и Тимошенко одобрили слияние партий?

Руководители партий «Батьківщина» и «Народная самооборона» Юлия Тимошенко и Юрий Луценко, знают об объединении их политических сил и поддерживающих этот процесс. Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на заявление в эфире 5 канала народного депутата от НУНС Юрия Гримчака.

«Один из заместителей руководителя партии Народная Самооборона Сергей Луценко также принимал участие в этих переговорах, то есть, на сегодняшний день, сказать, что Ю.Луценко, каким образом не в теме, либо не знает о происходящем, ну согласитесь — это неправильно. И я думаю, Ю.Тимошенко так же», — заявил Ю.Грымчак.

«Есть человеческий ресурс в партии, во всех областях есть областные организации, где сильнее, где слабее, но есть во всех областях. На сегодняшний день мы объединяем скорее человеческий ресурс, чем финансовый, материальный ресурс. То есть мы сегодня объединяем человеческий ресурс, а финансы придут», — отметил депутат.