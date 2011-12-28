В Новогоднюю ночь в КОГА устроят карнавал с «трезвым» драконом

В ночь с 31 декабря на 1 января в помещении Киевской областной государственной администрации проведут новогодний карнавал под названием: «Дракон пьет только воду».

В частности, как сообщили УНИАН в КОГА, по сюжету этой новогодней истории, жители сказочного леса - белые кролики - мечтают избавиться от застенчивости и неуверенности в себе. Поэтому, за советом они обращаются к огненному дракону, который говорит, что стать успешными и популярными можно с помощью «огненной воды». После кролики превращаются в алкоголиков, которые тяжело работают за глоток яда. Но, как и во всех сказках, добро побеждает, и кролики, благодаря верным друзям, освобождаются из плена зависимости, уразумев, что счастливыми и смелыми можно быть и без «огненной воды». А дракон пьет только воду.

Кроме сказки, организаторы праздника также запланировали для учасников много интересного: песни, танцы, игры, конкурсы и дискотеку. А еще - праздничный салют, вкусный ужин и шампанское, но исключительно безалкогольное.

Карнавал проводится под патронатом губернатора Анатолия ПРИСЯЖНЮКА.