Суд снял обвинения с Гелетея

Печерский районный суд Киева отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении начальника Управления государственной охраны Валерия ГЕЛЕТЕЯ, который обвинялся в применении силы к депутатам во время захвата здания Генеральной прокуратуры в мае.

Об этом пишет газета "Коммерсант-Украина" ссылаясь на свои источники в Печерском райсуде столицы.

Издание напоминает, что в связи с захватом 24 мая здания Генеральной прокуратуры было возбуждено несколько уголовных дел, в частности по фактам превышения власти и служебных полномочий министром внутренних дел Василием ЦУШКО и сотрудниками МВД, а также препятствования сотрудникам оперативно-следственной группы СБУ в выполнении служебных обязанностей. Постановления о возбуждении этих уголовных дел были впоследствии отменены решением Печерского райсуда на основании того, что при их вынесении не была проведена соответствующая доследственная проверка.

Еще одно уголовное дело было возбуждено в отношении самого В.ГЕЛЕТЕЯ. Ему инкриминировали «умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести» народным депутатам «в связи с их государственной или общественной деятельностью» (ч. 2 ст. 346 Уголовного кодекса Украины), «превышение власти или служебных полномочий, сопровождающееся насилием, применением оружия или действиями, оскорбляющими достоинство потерпевшего» (ч. 2 ст. 365 УК), а также «захват государственных зданий или сооружений» (ст. 341 УК). Дело было возбуждено на основании заявлений трех депутатов Верховной Рады V созыва от Партии регионов — Павла СУЛКОВСКОГО, Алексея ЖУРАВКО и Андрея СОКОЛА.

Газета отмечает, что вчера Печерский райсуд, рассмотрев исковое заявление начальника Управления государственной охраны, отменил постановление о возбуждении уголовного дела. «Суд счел, что состава преступления нет. Постановление о возбуждении дела отменено, материалы уголовного дела находятся в суде», — сообщил вчера источник «Коммерсанта» в руководстве Главного следственного управления Генпрокуратуры.

Входивший в состав парламентского комитета по вопросам правосудия депутат Верховной Рады V созыва от Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО считает, что Печерский райсуд своим решением ограничил право Генпрокуратуры на проведение расследования. «Суд просто запретил Генпрокуратуре расследовать это дело. У меня как у юриста такое решение суда вызывает удивление и подозрение, мягко говоря, в необъективности», — заявил Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

Народные депутаты V созыва, считающие себя пострадавшими во время захвата здания Генеральной прокуратуры, уверены, что Генпрокуратура не будет оспаривать решение суда первой инстанции. «Генпрокуратура сейчас боится давления Президента — она заняла такую позицию. А Виктор БАЛОГА, (глава секретариата Президента) сделает все для того, чтобы прокуратура не настаивала на продолжении расследования», — убежден П.СУЛКОВСКИЙ. Как стало известно газете, П.СУЛКОВСКИЙ, а также А.ЖУРАВКО и А.СОКОЛ уже подали иск в Киевский городской апелляционный суд с требованием отменить решение Печерского райсуда.