Сегодня суд рассмотрит иск Соцпартии на решение ЦИК

14 августа в 10.30 Окружной административный суд Киева (ул. Десятинная, 4/6) начнет рассмотрение искового заявления Социалистической партии Украины о невозможности участия представителей БЮТ и “Нашей Украины” в формировании избирательных комиссий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СПУ.

Соцпартия требует признания противоправными и отмены двух постановлений Центральной избирательной комиссии (№62, 63 от 3.08.2007г.). Этими постановлениями предусматривается участие в формировании избирательных комиссий, в частности, представителей бывших депутатских фракций парламента БЮТ и «Нашей Украины».

“Представление данного иска Социалистической партией Украины имеет целью устранение препятствий к проведению прозрачных и ровных выборов в строгом соответствии нормам действующего законодательства”, идет речь в сообщении.

Как сообщалось, основанием представления Соцпартией этого иска стало то, что на момент начала избирательного процесса данные фракции юридически перестали существовать, а полномочия депутатов-членов этих фракций были досрочно прекращены на основании решений съездов соответствующих партий.