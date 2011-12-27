Днепропетровский губернатор предлагает посмотреть на Грузию

Днепропетровская область достаточно быстро и уверенно становится инвестиционными воротами Украины. Об этом пишет глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр ВИЛКУЛ в своей статье «Мы говорим «будущее», имея в виду качественные изменения». Статья опубликована в «Зеркале недели. Украина».

По словам А.ВИЛКУЛА, «Днепропетровская область достаточно быстро и уверенно становится инвестиционными воротами Украины. На Днепропетровщину приходится самый большой в Украине объем прямых иностранных инвестиций, который составляет более восьми миллиардов долларов США. Из них более миллиарда - за 2010-й и 2011 годы. Шестнадцать стран осуществляют прямые миллионные инвестиции в область. Среди них - Великобритания, США, Германия, Австрия, Россия, Израиль. Этот показатель и стал основным аргументом для Ассоциации европейских регионов в ходе принятия решения о членстве Днепропетровской области в АЕР”.

Такой подход напрямую согласовывается с внутренней государственной политикой, считает губернатор. «Реформы на Днепропетровщине - это и есть реализация программы Президента. Регион должен наполнять казну, давать огромные вложения в госбюджет. Представьте себе, что со временем на карте Украины появится три-пять таких «инвестиционных ворот». Диверсификация инвестиционных потоков, прямая деловая коммуникация украинских регионов с миром - залог устойчивости государства, его экономической мобильности. В период мирового кризиса именно такая схема представляется мне наиболее жизнеспособной», - пишет А.ВИЛКУЛ.

Как пишет губернатор в своей статье, «некоторые скептики считают, что реформы со временем забуксуют, остановятся. Я с этим категорически не согласен. Давайте посмотрим на Грузию. Власть реформировала страну грамотно, успешно, в рекордные сроки. Несмотря на то, что стартовать им приходилось в крайне сложной экономической ситуации. Теперь весь мир знает Грузию как образец модернизации. Этот опыт мы очень внимательно изучаем».

Основная задача руководства области, как считает губернатор, - создавать условия для качественных изменений. «Задача номер один - создание современной инфраструктуры. В декабре была введена в эксплуатацию первая очередь окружной дороги Днепропетровска протяженностью 18 км. Современная дорога европейского уровня, построенная менее чем за год в чистом поле с «нуля». Ее стоимость - 810 млн. грн. В следующем году мы планируем реализовать вторую очередь дороги. И к 2014 году проект будет полностью реализован. Это почти 70 км нового дорожного полотна европейского качества. В результате за пределы Днепропетровска будет выведен ежесуточный транзитный поток транспорта в 30 тыс. единиц. Это существенно улучшит экологическую ситуацию в городе, а также сохранит городские дороги от разрушения и повреждения большегрузным транзитным транспортом», - отмечает А.ВИЛКУЛ.

Губернатор также отмечает улучшение бизнес-климата в регионе: «В Днепропетровскую область сейчас приходят мировые лидеры бизнес-консалтинга и аудита. Недавно свой офис в Днепропетровске открыла крупнейшая мировая аудиторская компания… Почему именно в нашем городе? Потому что здесь появляется коллективный заказчик на их услуги. Заказчик этот - бизнес. За последний год резко выросло число бизнесменов, обращающихся к консультантам по выведению зарплат своих сотрудников в «белые» и общему сопровождению своих бизнесов».