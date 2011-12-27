Франция поддержала Тимошенко

Министерство иностранных дел Франции сожалеет об отклонении киевским судом апелляции бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и призывает Киев выполнять европейские нормы правосудия. Об этом говорится в сообщении французского внешнеэкономического ведомства.

"Мы глубоко сожалеем о решении украинского правосудия отклонить апелляцию экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО. Недавно завершившаяся процедура, как и процесс в первой инстанции, прошла в спешке и без соблюдения элементарных прав на защиту", - говорится в коммюнике.

Ведомство напомнило, что на саммите 19 декабря ЕС заявил о намерении сотрудничать с Украиной при условии соблюдения европейских ценностей.

"В этом отношении проведение апелляционного процесса Юлии ТИМОШЕНКО, как и другие юридические процедуры, направленные против представителей оппозиции, вызывают сильнейшую обеспокоенность", - говорится в сообщении МИД.

Париж призывает Украину "безотлагательно применить нормы правового государства и положить конец юридическим процедурам, по существу, далеким от европейских норм".