Политолог назвал главную интригу дела Тимошенко

Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО считает, что на сегодняшний день главной интригой судебного дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО является то, захочет ли Европейский суд по правам человека начать его рассмотрение без рассмотрения в украинских судах кассационной инстанции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

По словам В.ФЕСЕНКО, рассмотрение дела в Европейском суде – это «начало нового этапа судебной эпопеи», и отныне она выходит на европейский уровень, и украинской судебной системе придется реагировать на решения европейских судебных институтов.

В связи с этим, заметил В.ФЕСЕНКО, начинается новая фаза тактической борьбы вокруг дела Ю.ТИМОШЕНКО.

По его мнению, в это время наиболее интересным является то, согласится ли Европейский суд рассматривать это дело, обходя украинские кассационные инстанции, ведь обычно европейские суды начинают рассмотрение дел лишь тогда, когда каждое отдельное дело прошло все этапы рассмотрения национальной судебной системой.

При этом политолог не исключает, что власть попытается затянуть кассационный процесс рассмотрения дела, чтобы оно как можно позже попало в европейские суды.

Вместе с тем, по мнению В.ФЕСЕНКО, защита Ю.ТИМОШЕНКО будет стараться, чтобы Европейский суд по правам человека рассмотрел дело как можно скорее.

По словам В.ФЕСЕНКО, это объясняется чрезвычайно серьезным его резонансом, а также приближением парламентских выборов в Украине.