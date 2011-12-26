Для Тимошенко готовят «запасной аэродром»?

УСДП может стать основой нового партийного объединения для политической команды Юлии ТИМОШЕНКО, считает заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ.

В комментарии УНИАН эксперт отметил, что рост протестных настроений в Украине имеет деперсонализированный характер, поэтому обновленный партийный проект во главе с Наталией КОРОЛЕВСКОЙ может стать для избирателей новой площадкой для консолидации оппозиции.

Как отметил заместитель директора АМС, «несмотря на подписанный закон о выборах и кажущуюся консолидацию оппозиции, сегодня слишком рано говорить о том, в каком формате оппозиция пойдет на выборы. Как минимум, мы можем говорить, что вопреки общественному запросу, реальной консолидации всех оппозиционных сил не состоится. Однако такой запрос нельзя оставить без внимания, поэтому обновление УСДП, связанное с приходом туда КОРОЛЕВСКОЙ, СУСЛОВА, УМАНСКОГО и других может быть как раз адекватным ответом».

По словам А.ГОЛОБУЦКОГО, протестные настроения растут, но доверия к БЮТ или «Батькивщине» с непонятным первым номером сегодня нет, как и веры в объединение БЮТ с Арсением ЯЦЕНЮКОМ. «Думаю, избиратель обратит внимание на этот проект, который при определенных технологических и ресурсных вложениях вполне может стать работоспособной альтернативной «Фронту Змин», - считает эксперт.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, в случае форс-мажора с копирайтом на бренд БЮТ УСДП вполне может стать и основой нового партийного объединения для политической команды Юлии ТИМОШЕНКО.

«Не секрет, что власти выгодно перехватить контроль за «Батькивщиной», как это было сделано на местных выборах в Киеве и Львове. Именно поэтому УСДП во главе с Н.КОРОЛЕВСКОЙ можно рассматривать и в качестве «запасного аэродрома» персонально для Ю.ТИМОШЕНКО», - отметил политтехнолог.