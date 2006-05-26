Черновецкий понимает, что его ”пытаются надуть”

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ будет обеспечивать квартирами киевлян только после тщательной проверки их условий жизни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам в Киеве.

Мэр подчеркнул, что после отмены прописки появилась новая проблема – «зарегистрировать на 1 квадратный сантиметр в квартире можно тысячу человек». Таким образом, некоторые люди становятся в очередь и несправедливо получают жилье.

«Я создам комиссию, которая будет выезжать, и выявлять случаи мошенничества. Потому что во многих случаях меня пытаются надуть. Но, на самом деле они ведь надувают людей, которые в действительности нуждаются. Я создам самую строгую инспекцию, которая отследит, сколько же людей живет в квартире, какие проблемы испытывают ее жильцы. Так этот вопрос решается и в демократических странах. Просто автоматически, по количеству прописанных людей, я больше рассматривать такие проблемы не стану, потому что существует вероятность обмана», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он также подчеркнул, что «истерикой» его «взять» не удастся. «Я не должен поддаваться эмоциям. Все будет документироваться, и квартиры будут выдаваться только после тщательной проверки условий жизни тех или иных людей», - отметил мэр столицы.