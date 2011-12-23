Бойко с Миллером заявили о конструктиве в газовых переговорах

Сегодня, 23 декабря, в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО и председателя правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Минэнергетики и угольной промышленности Украины, во время встречи Ю.БОЙКО и А.МИЛЛЕР подвели итоги переговорного процесса в газовой сфере.

Стороны отметили положительный и конструктивный характер проведенных в 2011 году переговоров и хорошие перспективы следующего раунда переговоров, который состоится 15 января 2012 года.