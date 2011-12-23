Суд оставил без изменений приговор Тимошенко в газовом деле

Коллегия судей Апелляционного суда Киева оставила без изменений приговор, вынесенный экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО 11 октября Печерским районным судом столицы по газовому делу.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение после 50-минутного пребывания в совещательной комнате огласила председательствующая по делу судья Елена СИТАЙЛО.

«Приговор Печерского районного суда оставить без изменений. Полностью текст постановления огласить 29 декабря в 16.00», - сказала Е.СИТАЙЛО.

Вероятно, суд оглашал свое решение в отсутствие представителей стороны государственного обвинения.

Прокурор Лилия ФРОЛОВА после того, как суд объявил о том, что переходит в совещательную комнату, сообщила журналистам, что представители государственного обвинения планируют вернуться в зал судебного заседания в 14.00. Однако суд огласил свое решение в 13.20.