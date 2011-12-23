Людей Тимошенко собирают на заседание

Сегодня состоится заседание фракции "БЮТ-Батькивщина".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге председатель фракции Андрей КОЖЕМЯКИН.

По его словам, на сегодняшнем заседании фракции будет обсуждаться вопрос относительно действий фракции на следующей пленарной неделе (с 10 по 13 января 2012 года – УНИАН) и на следующей сессии парламента, а также относительно «продолжения борьбы за освобождение» лидера партии «Батькивщина», экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Еще одним вопросом будет подготовка фракции к парламентским выборам 2012 года, добавил А.КОЖЕМЯКИН.

Он также отметил, что депутаты на заседании "БЮТ-Батькивщины" будут обсуждать вопросы, которые подняла Ю.ТИМОШЕНКО в своем заявлении, в частности, относительно объединения политических оппозиционных сил.

Отвечая на вопрос журналистов по поводу выхода из состава фракции одной из ключевых фигур "БЮТ-Батькивщины" Романа ЗАБЗАЛЮКА, А.КОЖЕМЯКИН отметил, что «Роман Емельянович сейчас вторую неделю находится на больничном». «Мы выясним эту ситуацию, потому что очень мало информации, и мы не готовы сейчас ответить», - подчеркнул он.

При этом, А.КОЖЕМЯКИН отметил, что власть показывает, что «Батькивщина» является единственной оппозиционной партией, с которой «нужно вести борьбу». По его словам, на членов команды «Батькивщины» и их родственников оказывается давление. «Сегодня быть членом «Батькивщины» - это испытание на мужество и искренность», - подчеркнул А.КОЖЕМЯКИН. По его словам, «не у всех это получается».

В то же время он не уточнил, оказывалось ли давление на Р.ЗАБЗАЛЮКА. А.КОЖЕМЯКИН посоветовал журналистам дождаться, когда Р.ЗАБЗАЛЮК выздоровеет и сам предоставит информацию по этому поводу.