Председателем Верховного Суда избрали Пилипчука
|Петр ПИЛИПЧУК
Как передает корреспондент УНИАН, за его кандидатуру сегодня на пленуме ВСУ проголосовали 40 из 47 зарегистрированных участников пленума Верховного Суда, против высказались 6 участников мероприятия.
П.ПИЛИПЧУК избран председателем ВСУ сроком на пять лет.
В то же время первым заместителем председателя Верховного Суда избран Ярослав РОМАНЮК. За него проголосовало 34 судьи, против – 12. Заместителем председателя ВСУ, секретарем палаты по гражданским делам избран Анатолий ЯРЕМА («за» - 42, «против» - 4), заместителем председателя ВСУ, секретарем палаты по административным делам избран Виктор КРИВЕНКО (43 – «за», «против» - 3), заместителем председателя ВСУ, секретарем палаты по хозяйственным делам избран Валентин БАРБАРА («за» - 25, «против» - 21); заместителем председателя ВСУ, секретарем палаты по уголовным делам избран Анатолий РЕДЬКА («за – 44, «против» - 2).
В то же время за Ивана ШИЦКОГО, который претендовал на должность заместителя председателя ВСУ, секретаря палаты по хозяйственным делам, проголосовало 20 судей, против высказались – 26. Таким образом, он не был избран на должность.
Всего в голосовании приняли участие 47 судей. После голосования один бюллетень был признан недействительным.