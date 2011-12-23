Председателем Верховного Суда избрали Пилипчука

Председателем Верховного Суда Украины избран судья ВСУ Петр ПИЛИПЧУК, который ранее занимал должность главы Совета судей Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за его кандидатуру сегодня на пленуме ВСУ проголосовали 40 из 47 зарегистрированных участников пленума Верховного Суда, против высказались 6 участников мероприятия.

П.ПИЛИПЧУК избран председателем ВСУ сроком на пять лет.

В то же время первым заместителем председателя Верховного Суда избран Ярослав РОМАНЮК. За него проголосовало 34 судьи, против – 12. Заместителем председателя ВСУ, секретарем палаты по гражданским делам избран Анатолий ЯРЕМА («за» - 42, «против» - 4), заместителем председателя ВСУ, секретарем палаты по административным делам избран Виктор КРИВЕНКО (43 – «за», «против» - 3), заместителем председателя ВСУ, секретарем палаты по хозяйственным делам избран Валентин БАРБАРА («за» - 25, «против» - 21); заместителем председателя ВСУ, секретарем палаты по уголовным делам избран Анатолий РЕДЬКА («за – 44, «против» - 2).

В то же время за Ивана ШИЦКОГО, который претендовал на должность заместителя председателя ВСУ, секретаря палаты по хозяйственным делам, проголосовало 20 судей, против высказались – 26. Таким образом, он не был избран на должность.

Всего в голосовании приняли участие 47 судей. После голосования один бюллетень был признан недействительным.