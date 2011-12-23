В Украине ухудшились политические ток-шоу

Украинские медиа-организации констатируют ухудшение состояния свободы слова в стране в 2011 году.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявила представитель Международной организации «Репортеры без границ» в Украине Оксана РОМАНЮК.

Она сообщила, что подавляющее большинство медиа-организаций Украины подытожили состояние свободы слова у Украины в 2011 году, и выступили с общим заявлением.

О.РОМАНЮК заметила, что по данным украинских журналистских организаций, возросло количество нападений на журналистов: в 2010 году был 21 такой случай, в 2011 - 24. “Соответственно, в 2010-м пострадали 25 журналистов, в 2011-м – уже 35. И это не говоря о массовом избиении журналистов в Печерском суде, где пострадали более 30 журналистов”, – сказала О.РОМАНЮК.

Весомым факторами ухудшения состояния свободы слова в Украине она назвала рост количества случаев цензуры и появление признаков вертикальной цензуры “впервые со времен Леонида КУЧМЫ в Украине”. А также дело об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, “которое полностью закрыто для общества, несмотря на значительный общественный интерес, как в Украине, так и за границей”, и закрытие дела экс-президента Украины Леонида КУЧМЫ “на основе законодательных формальностей, что также свидетельствует об отсутствии реальной политической воли для того, чтобы расследовать это дело и для того, чтобы найти и установить заказчиков убийства Гонгадзе”.

Среди других негативных факторов О.РОМАНЮК назвала проведение конкурса на выделение частот в цифровом мультиплексе, “в результате которого большинство региональных вещателей были поставлены за грань существования. Через несколько лет они могут вообще исчезнуть из эфира”.

Кроме того, О.РОМАНЮК выделила и позитивные тенденции 2011 года. В частности, консолидацию журналистского сообщества. “В этом году 8 украинских медиа-организаций подписали меморандум о создании Украинской Медиа-ассоциации”, – сказала она, заметив, что в этом году начал возрождаться независимый медиа-профсоюз Украины.

Другие позитивные события, которые назвали журналистские организации, - это вступление в силу закона о доступе к публичной информации и изменений к закону об информации. “Третий позитивный момент - это то, что начался системный диалог с властью”, – сказала О.РОМАНЮК.

По ее словам, все эти позитивные тенденции закладывают основу для того, чтобы улучшать свободу слова в Украине в следующем году.

В свою очередь, глава Института массовой информации Виктория СЮМАР отметила тенденцию к росту количества случаев давления на разные издания, в частности региональные.

“К сожалению, усиливается тенденция, которую можно назвать общемировой, однако в Украине она является особенно критической: закрытие и конфликты в печатных СМИ», – сказала В.СЮМАР.

Шеф-редактор проекта “Телекритика” Наталия ЛИГАЧЕВА сообщила, что “Телекритика” проводила мониторинг теленовостей на протяжении 2009-2011 годов. По ее словам, по сравнению с 2009 годом, сейчас резко ухудшилось качество новостей.

“Эксперты “Телекритики” зафиксировали системные нарушения стандартов баланса мнений, отделения фактов от комментариев и полноты информации”, – сообщила Н.ЛИГАЧЕВА, отметив, что именно эти три стандарта нарушаются чаще всего.

Также она заметила, что отсутствие полноты представления фактов является основным методом манипуляции в новостях. “Сейчас речь идет уже о том, что манипуляции происходят не только со звуковым рядом, со словесным, телеканалы позволяют себе цензуровать даже видеоряд”, – сказала Н.ЛИГАЧЕВА.

Согласно результатам мониторинга, по состоянию на июль 2010 года, в среднем каждый канал замалчивал 56 общественно важных тем. В сентябре 2011 года таких тем на каждый канал приходилось уже 456 – сообщила Н.ЛИГАЧЕВА, и заметила, что замалчиваются темы не только политического характера, но и экономического.

Также она констатировала ухудшение качества политических ток-шоу. “Зритель не получает с наших телеканалов сбалансированной, полной информации о том, что происходит в стране”, – констатировала она.