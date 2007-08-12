Блок ”УРА” рассчитывает на 25% голосов избирателей

Блок "Украинский региональный актив" претендует получить около 25% голосов избирателей на предстоящих досрочных парламентских выборах.

Об этом заявила лидер блока Людмила СУПРУН на пресс-конференции, состоявшейся по итогам съезда блока, передает ЛiгаБiзнесІнформ.

"Наша избирательная кампания будет интересной, и она откроет много новых личностей", - заявила лидер блока.

При этом Л.СУПРУН добавила, что блок будет призывать избирателей не голосовать за парламентские партии. Она считает, что граждане должны голосовать за тех людей, которые работают для них в регионах.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 августа, Народно-демократическая партия, Демократическая партия Украины и Республиканская христианская партия создали избирательный блок "Украинский региональный актив".