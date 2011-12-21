Кабмин утвердил бюджет-2012 с «консервативной» ценой на газ - $416

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в среду, 21 декабря, одобрил проект государственного бюджета на 2012 год, базирующийся на действующих газовых контрактах, пишет ZN.UA.

Об этом сообщил министр аграрной политики Николай Присяжнюк журналистам после заседания правительства. «Согласовали бюджет, заложены те параметры, которые есть», — сказал он.

По словам пресс-секретаря премьера Николая Азарова Виталия Лукьяненко, «проект базируется на консервативном сценарии и макропрогнозе, ранее утвержденном правительством».

Неделей ранее премьер Николай Азаров сообщил, что прогнозная средняя цена газа на 2012 год согласно действующим контрактам составляет $416 за 1000 куб. м.

Напомним, ранее предполагалось, что сегодня Кабмин соберется на внеочередное заседание для того, чтобы утвердить новые межправительственные соглашения по газу.

Однако вместо этого Кабмин приступил к рассмотрению проекта госбюджета-2012, не дожидаясь завершения газовых переговоров с РФ.

По словам В.Лукьяненко, Н.Азаров принял такое решение с тем, чтобы вне зависимости от сроков и результатов окончания переговоров с Россией по цене на газ обеспечить своевременное принятие госбюджета.