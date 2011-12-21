У Азарова утверждают, что экстренно засели из-за бюджета, а не из-за газа

Кабинет министров начал в среду на внеочередном заседании рассмотрение проекта государственного бюджета на 2012 год.

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, соответствующее решение было принято после консультаций с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ - для того, чтобы не затягивать бюджетный процесс и не ставить его в зависимость от газовых переговоров с Россией.

"Мы приняли решение, что нельзя сейчас бюджетный процесс ставить в зависимость от сроков достижения договоренностей", - сказал премьер-министр Николай АЗАРОВ.

Премьер добавил, что сегодня правительство намерено одобрить проект госбюджета на 2012 год, а вечером передать его в Верховную Раду с тем, чтобы завтра бюджетный комитет парламента его рассмотрел и в пятницу вынес на рассмотрение народных депутатов - чтобы бюджет вступил в силу с 1 января 2012 года.