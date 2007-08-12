Бютовцы специально не указали адреса в документах для ЦИК?

Лидер блока "Украинский региональный актив" Людмила Супрун убеждена, что члены БЮТ специально не указали свои адреса в документах для регистрации в ЦИК, поскольку выяснилось, что все они живут на Печерске в Киеве. Об этом она заявила на пресс-конференции, состоявшейся по итогам съезда блока.

"Выяснилось, что все они прописаны в Печерском районе города Киева, но пытаются это преподать как противоречие, возникшее в Центризбиркоме", - отметила она. При этом, отвечая на вопрос корреспондента ЛигаБизнесИнформ о том, откуда получена такая информация, Л.Супрун ответила: "Просто я знаю, где они все живут". По ее словам, именно по этой причине БЮТовцы не хотят указывать свои точные домашние адреса, "точно так же, как и не хотят подавать декларации о доходах".

В свою очередь один из лидеров БЮТ Николай Томенко, комментируя заявления Л.Супрун в интервью корреспонденту ЛигаБизнесИнформ, заявил, что много лет живет на Оболони: "Я живу на Оболони и горжусь этим". Н.Томенко считает, что на самом деле все участники избирательной кампании заинтересованы в том, чтобы парламентские выборы прошли без БЮТ. "Главная проблема в том, что нас боятся", - сказал он.