Апелляционный суд подтвердил законность повторного ареста Тимошенко

Коллегия судей Апелляционного суда Киева отказала защите экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО в удовлетворении жалобы о незаконности применения в отношении нее повторного ареста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО.

Сами журналисты не имели возможности услышать решения суда, поскольку во время его оглашения судьей Ольгой ЕФИМОВОЙ народные депутаты скандировали: «фашисты».

Как сообщал УНИАН, Апелляционный суд Киева 16 декабря начал рассмотрение жалобы Ю.ТИМОШЕНКО на решение суда о ее повторном аресте.

В частности, 8 декабря Шевченковский районный суд Киева удовлетворил представление следователя СБУ об избрании Ю.ТИМОШЕНКО, уже арестованной по "газовому делу", меры пресечения в виде содержания под стражей в связи с расследованием дела ЕЭСУ.

Соответствующее решение суд вынес на выездном заседании, которое проходило в Лукьяновском СИЗО и продолжалось почти 12 часов.

По данным Генеральной прокуратуры, 6 декабря два уголовных дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО, касающиеся деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины», были объединены в одно производство.

В частности, речь идет об уголовных делах по обвинению Ю.ТИМОШЕНКО в совершении в 1996-2000 годах покушения на растрату средств государственного бюджета в сумме 405,5 млн. дол., а также по обвинению в организации сокрытия валютной выручки в сумме более 165 млн. дол., незаконном возмещении бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 47 млн. грн. путем внедрения финансовой схемы по расчетам за товарно-материальные ценности корпорацией ЕЭСУ и сокрытие полученных от подконтрольных ей оффшорных компаний доходов, которые были использованы для личного обогащения.