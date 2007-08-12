Члены ЦИК жалуются, что Тимошенко на них давит

Ряд членов Центральной избирательной комиссии расценивает обвинение в свой адрес в предубежденности и заангажированности как давление со стороны Блока Юлии Тимошенко.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении, которое подписали члены ЦИК Татьяна ЛУКАШ, Тамара АСТАХОВА, Юрий ДАНИЛЕВСКИЙ, Михаил ОХЕНДОВСКИЙ, Бронислав РАЙКОВСКИЙ, Александр ЧУПАХИН, Александр ШЕЛЕСТОВ.

“Центральная избирательная комиссия заявляет, что безосновательные обвинения в предубежденности и заангажированности являются ничем иным, как давлением со стороны БЮТ, который не смог правильно оформить документы на регистрацию своего избирательного списка”, - говорится в заявлении.

Авторы документа считают, что “юридическая невозможность принятия решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список Блока Юлии Тимошенко, сделала Комиссию и ее членов объектом безосновательных обвинений и давления со стороны представителей отдельных политических сил”. “Каждый из нас, - напоминают они, - перед вступлением в должность принес на пленарном заседании Верховной Рады Украины присягу украинскому народу, согласно которой обязался при осуществлении своих полномочий в Центральной избирательной комиссии соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, придерживаться внепартийной позиции, быть честным, объективным и беспристрастным в решении вопросов, относящихся к полномочиям Комиссии”.

Также авторы заявления отмечают, что в результате рассмотрения поданных БЮТ документов, “выписка из протокола первого Межпартийного съезда Блока Юлии Тимошенко и избирательный список кандидатов в народные депутаты Украины от этого Блока не содержат полных сведений о местожительстве подавляющего большинства кандидатов в народные депутаты Украины. Отмеченные в настоящих документах наименования населенных пунктов не могут считаться местожительством кандидатов в понимании Закона”. В то же время, сообщают авторы заявления, “все политические партии и избирательные блоки, кандидаты от которых зарегистрированы Центральной избирательной комиссией по состоянию на 12 июля 2007 года (Коммунистическая партия Украины, Партия регионов, Прогрессивная социалистическая партия Украины, Блок „Наша Украина – Народная Самооборона”, Блок Литвина, Всеукраинское объединение „Свобода”), должным образом оформили все документы, поданные в Центральную избирательную комиссию, в частности – правильно отметили местожительство всех кандидатов”.

Авторы заявления расценивают высказывания в свой адрес “как грубое и нескрываемое давление, попытку незаконного влияния на каждого из нас с целью добиться принятия незаконного решения”. “Также мы вынуждены квалифицировать и откровенные угрозы уголовной ответственностью, которая, якобы „ожидает отдельных членов Центральной избирательной комиссии”, высказанные в заявлении центрального штаба другого субъекта избирательного процесса”, - говорится дальше в заявлении.

Организацию публичных мероприятий предвыборной агитации под стенами Центральной избирательной комиссии теми субъектами избирательного процесса, которые не имеют права вести агитацию по закону, члены ЦИК, подписавшие это заявление, расценивают как провокацию.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия отказалась зарегистрировать кандидатов в народные депутаты Украины от БЮТ. За проект постановления о регистрации кандидатов по списку БЮТ проголосовали только 7 членов ЦИК при необходимых 8 голосах. 7 членов Комиссии воздержались. В частности, члены ЦИК от коалиции заявляют, что проблема заключается в том, что не указаны адреса местожительства ни одного кандидата из избирательного списка БЮТ.

10 августа был последний день, когда ЦИК должна принять решение относительно регистрации или отказе в регистрации кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательный список БЮТ.

11 августа на брифинге лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что возглавляемая ею политическая сила намерена обратиться в Печерский районный суд столицы с иском, касающемся отказа Центральной избирательной комиссии зарегистрировать избирательный список блока.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что часть членов ЦИК, которые представляют коалицию, пытается «искусственным способом изолировать БЮТ от избирательного процесса».