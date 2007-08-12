Сторонники БЮТ держат ЦИК в осаде

Сторонники БЮТ продолжают пикетирование здания ЦИК, сообщает корреспондент РБК-Украина. Пикетирующие требуют зарегистрировать списки кандидатов в народные депутаты от блока на досрочных парламентских выборах.

Напомним, 10 августа истек срок регистрации в ЦИК списков кандидатов в народные депутаты от БЮТ. На своем заседании 10 августа Комиссия не приняла решения о регистрации кандидатов в нардепы от блока. Как сообщила 11 августа во время пресс-конференции лидер блока Юлия Тимошенко, блок намерен обжаловать решение ЦИК в суде, в т.ч. пожаловаться на бездеятельность Центризбиркома. Кроме того, руководство блока будет просить отреагировать на действии ЦИК Президента Украины и евросообщество.

РБК-Украина