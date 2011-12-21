СМИ: На Банковой ищут замену Костусеву
10:04, 21 декабря 2011Политика
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Мэр уйдет до Нового года?
|Олексій КОСТУСЄВ
Как рассказала "Сегодня" руководитель пресс-службы горсовета Анна Осипчук, в понедельник мэр провел аппаратное совещание с подчиненными, затем уединился в своем кабинете. «На аппаратке он выглядел хорошо, не скажешь, что только переболел», - рассказал один из участников совещания.
Между тем информаторы газеты уверяют, что заявление Алексей Алексеевич таки написал еще 15 декабря, правда, не поставив дату: «Связано это с тем, что в Администрации президента еще не определились, кто будет исполнять обязанности мэра после увольнения Костусева». По данным других источников, Алексей Костусев, скорее всего, сообщит о своей отставке на сессии горсовета 23 декабря.
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