СМИ: На Банковой ищут замену Костусеву

Мэр Одессы Алексей Костусев вышел с больничного и приступил к выполнению своих обязанностей. Напомним, градоначальник с 5 декабря находился в частной клинике, куда слег после гипертонического криза. Источники в окружении Костусева утверждают, что приступ болезни у него случился после встречи с президентом Януковичем, когда глава государства якобы посоветовал мэру написать заявление об уходе с поста по собственному желанию.

Как рассказала "Сегодня" руководитель пресс-службы горсовета Анна Осипчук, в понедельник мэр провел аппаратное совещание с подчиненными, затем уединился в своем кабинете. «На аппаратке он выглядел хорошо, не скажешь, что только переболел», - рассказал один из участников совещания.

Между тем информаторы газеты уверяют, что заявление Алексей Алексеевич таки написал еще 15 декабря, правда, не поставив дату: «Связано это с тем, что в Администрации президента еще не определились, кто будет исполнять обязанности мэра после увольнения Костусева». По данным других источников, Алексей Костусев, скорее всего, сообщит о своей отставке на сессии горсовета 23 декабря.