Парламент передал "статью Тимошенко" в ведение СБУ

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно уточнения подследственности» (№ 4505).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 275 из 330 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено изложить часть 3 статьи 112 Уголовно-процессуального кодекса Украины в новой редакции: «По делам о преступлениях, предусмотренных статьями 109, 110, 111, 112, 113, 114, 201, 209, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 261, 265-1, 294, 305, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 359, 361, 361-1, 361-2, 362, 363, 363-1, 422, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Уголовного кодекса Украины, досудебное следствие осуществляется следователями органов Службы безопасности Украины. Если во время расследования преступлений, предусмотренных указанными статьями, будут установлены преступления, предусмотренные статьями 364, 365, 366, 367, 368, 423, 424, 425, 426 Уголовного кодекса Украины, совершенные лицом, в отношении которого ведется следствие, или другим лицом, если они связаны с преступлениями, совершенными лицом, в отношении которого ведется следствие, они расследуются следователями органов Службы безопасности Украины".

В объяснительной записке отмечалось, что документ «имеет целью усиление борьбы с должностными преступлениями, в частности, коррупцией, и, как следствие, снижение уровня коррупции в Украине».