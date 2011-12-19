Ахметов больше не хочет сидеть в парламенте

Народный депутат от Партии регионов, учредитель благотворительного фонда «Развитие Украины», президент ФК «Шахтер»Ринат АХМЕТОВ заявляет, что не будет баллотироваться в Верховную Раду на выборах 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время посещения детского дома семейного типа семьи ПИНЧУКОВ в Днепропетровске.

Эта поездка состоялась сегодня, в день Святого Николая, в рамках ежегодной благотворительной акции «Ринат АХМЕТОВ, Игорь КРУТОЙ – детям!».

«Я не собираюсь идти в парламент, я не собираюсь баллотироваться. Я это решение принял давно. И если мне суждено это сказать здесь, значит, я здесь говорю: в парламент я идти не буду», - подчеркнул Р.АХМЕТОВ.

Он сказал, что продолжит и далее заниматься благотворительностью. «Благотворительностью заниматься буду и увеличивать бюджет (на благотворительность – УНИАН). Благотворительность в моем сердце навсегда. Я хочу увидеть, что мы не занимаемся видимостью, а решаем проблемы, и людям от этого лучше», - отметил Р.АХМЕТОВ.

Справка УНИАН. Сегодня 19 декабря, в день Святого Николая, в Днепропетровске и области прошла ежегодная благотворительная акция «Ринат АХМЕТОВ, Игорь КРУТОЙ - детям». В этом году акция расширила свою географию: впервые за одиннадцать лет российский композитор Игорь КРУТОЙ и учредитель фонда «Развитие Украины», президент ФК «Шахтер» Р.АХМЕТОВ приехали в гости к детям-сиротам из детских учреждений Днепропетровской области.

Здесь фонд «Развитие Украины» совместно с Днепропетровской облгосадминистрацией с мая 2011 года реализует проект «Семья для ребенка». Область стала лидером по устройству детей в приемные семьи и детские дома семейного типа. Общий бюджет акции в этом году – 5 млн. грн. Бюджет программы фонда по развитию семейных форм воспитания «Сиротству – нет» - 12,8 млн. грн.