Врач думает, что «тюремное видео» нанесло Тимошенко моральный ущерб

Врачи считают, что никто не имел права снимать экс-премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО в камере Лукьяновского СИЗО без ее согласия.

Об этом врачи заявили в программе Шустер Live в пятницу.

В частности, председатель Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции и другим социально-опасным заболеваниям Татьяна АЛЕКСАНДРИНА отметила, что правилами биоэтики предусмотрено согласование таких действий с пациентом.

«В нормативных документах пенитенциарной службы также отмечено, что ни подследственные, ни заключенные не могут быть сняты ни на фотоаппарат, ни на камеру, если они не дали на это письменного согласия», - сказала врач.

В свою очередь, руководитель отдела лечения и диагностики туберкулеза Благотворительного фонда Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» Наталия КОЖАН отметила, что в Украине действует законодательство, которым предусмотрена тайна диагноза и тайна всех манипуляций, которые проводятся с пациентом, а также то, что без согласования с пациентом нельзя не только показывать его, но и рассказывать кому-либо о его состоянии.

Такого же мнения придерживается председатель Общественного конституционного комитета, врач Юрий ЗБИТНЕВ. «Здесь пересекается ряд вопросов. Когда показали лично ТИМОШЕНКО, то нарушили ее личные конституционные права, и она может это обжаловать в судебном порядке за нанесение морального вреда», - сказал он.

Министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО заявил, что любой пациент имеет право на неразглашение его диагноза и на лечение. «Это я твердо знаю», - сказал он.

В то же время он избежал ответа на вопрос, имели ли право обнародовать видео с Ю.ТИМОШЕНКО в камере СИЗО. «Я сказал то, что я сказал», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря в Интернете появилось видео, на котором показана камера Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО.

15 декабря защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО заявил, что защита Ю.ТИМОШЕНКО обратится в правоохранительные органы по поводу законности оснований для съемки экс-премьера в Лукьяновском СИЗО.

Защитник обратил внимание на то, что на изложенном в Интернете видео четко видно, что Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно обращалась с просьбой прекратить видеосъемку, однако на это никто не обращал внимания. Он также назвал аморальным обнародование этого видео в СМИ.

16 декабря в Государственной пенитенциарной службе Украины заявили, что видеосъемка в камере экс-премьера проводилась официально и без нарушений.