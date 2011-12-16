Министерская конференция ВТО одобрила решение о присоединении РФ

Министерская конференция Всемирной торговой организации одобрила решение о присоединении России к ВТО.

Как передает агентство «Рейтер», Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ поблагодарил членов конференции за это решение, сообщил сегодня сайт Кремля.

"В рамках Восьмой министерской конференции ВТО вами одобрено решение о присоединении России ко Всемирной торговой организации. Этот итог длительных и непростых переговоров выгоден как России, так и нашим будущим партнёрам. Благодарю всех участников переговоров за достижение важного результата", - написал Д.МЕДВЕДЕВ в своей телеграмме.

Как сообщал УНИАН, Россия добивалась вступления в ВТО с 1993 года.