Одного из организаторов выступлений чернобыльцев все утро допрашивали

В Харькове один из организаторов чернобыльских выступлений, заместитель председателя Харьковского отделения Всеукраинской общественной организации «Союз Чернобыль Украина» Владимир ПРОСКУРИН был в принудительном порядке доставлен в милицию, где его допрашивали все утро.

Как сообщил корреспонденту УНИАН сам В.ПРОСКУРИН, сотрудники милиции задержали его сегодня утром при выходе из своей квартиры и доставили к следователю в Главное управление МВД Украины в Харьковской области.

По мнению В.ПРОСКУРИНА, он доставлен в милицию для того, чтобы не допустить к отчетно-избирательной конференции Всеукраинской общественной организации «Союз Чернобыль Украина», которая сегодня должна состояться в Киеве.

«Это направлено на то, чтобы сорвать мою явку на отчетно-избирательную конференцию «Союза Чернобыль Украины», делегатом которой я являюсь. Задача – сохранить на должности президента организации Юрия АНДРЕЕВА, который, по мнению многих, потакает интересам власти», - сказал В.ПРОСКУРИН.

Он отметил, что вчера получил повестку к следователю, однако «она была первой и законного повода для принуждения не было».

В Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области корреспонденту УНИАН сообщили, что В.ПРОСКУРИН не был задержан. «Он был приглашен к следователю в рамках возбужденного уголовного дела, опросили и отпустили», - сообщили в ОСО. При этом там не уточнили, в качестве кого допрашивали чернобыльца.

Как сообщал УНИАН, член фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергей ПАШИНСКИЙ заявил, что В.ПРОСКУРИНА сегодня «арестовали в 6 часов утра».

«К сожалению, мы вынуждены констатировать, что так называемый социальный диалог, который власти вроде бы начали с чернобыльцами, - это самые обычные примитивные репрессии. Весь диалог сводится к фальсификации уголовных дел и арестам настоящих лидеров чернобыльцев», - подчеркнул народный депутат.

С.ПАШИНСКИЙ заявил, что партия «Батькивщина» будем требовать на следующей сессионной неделе отчета министра внутренних дел Виталия ЗАХАРЧЕНКО «о том правовом бандитизме, который осуществляют его подчиненные по всей Украине».