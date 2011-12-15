Грищенко: Европа не может позволить себе отвернуться от Украины

Европа не может позволить себе отвернуться от Украины.

Об этом пишет в своей статье, опубликованной сегодня в немецкой газете Handelsblatt, министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО.

В департаменте информационной политики МИД сообщили УНИАН, что в статье К.ГРИЩЕНКО подчеркивает, что «Украина находится в уникальном геополитическом положении. Будучи мостом между Европой и Россией, мы также являемся гарантом мира и стабильности в регионе”. При этом он отмечает, что Украина придает «большое значение дружественным отношениям со всеми нашими соседями”, но при этом “мы четко и сознательно решили присоединиться к Европе, невзирая на давление, которое осуществляется со стороны других заинтересованных сторон».

К.ГРИЩЕНКО отметил, что “в атмосфере глобальной нестабильности и сложных политических событий, Европа не может позволить себе отвернуться от Украины”. При этом, по мнению МИД Украины, евроинтеграционный курс нашего государства “особенно нуждается в поддержке со стороны Германии, которая традиционно была другом Украины”. «Работая вместе, мы достигнем стойкого прогресса в наших двусторонних отношениях, в вопросах безопасности энергоснабжения и других реформ, что в будущем сделает возможной поддержку Германией членства Украины в ЕС», - отметил К.ГРИЩЕНКО.