Клюев говорит, что хорошая цена на газ была бы приятной неожиданностью

Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ не видит ничего страшного в том, что в ближайшее время Украина и Россия могут не достичь договоренности о снижении цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в среду.

По словам А. КЛЮЕВА, переговоры по газовым вопросам продолжаются.

«Сейчас идет переговорный процесс по газу. Получится хорошая цена - это будет, как говорится, приятная неожиданность, и мы тогда быстро пересмотрим параметры бюджета уже в январе, исходя из новой цены. Не получится – ну что ж, будем жить так и дальше. Будем и дальше вести переговоры. Я не вижу здесь никакой трагедии», - сказал он.

При этом А.КЛЮЕВ отметил, что предоставить больше информации относительно хода переговоров он не имеет права.

Также первый вице-премьер сообщил, что если договоренность о снижении цены на газ будет достигнута, то в результате пересмотра бюджета будет увеличено финансирование социальной сферы. "Тогда у нас появятся резервы, и эти резервы мы посмотрим, куда направить. Скорее всего, в первую очередь будут повышаться социальные стандарты – пенсии, зарплаты», - сказал он.

По словам А.КЛЮЕВА, также могут быть увеличены средства на инвестирование крупных инфраструктурных проектов.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что он допускает, что госбюджет на 2012 год может быть принят из расчета цены на газ 400 долларов, но не исключает ее пересмотра.

12 декабря глава «Газпрома» А.МИЛЛЕР заявил, что «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» до конца года соглашение по газу не подпишут.

Ранее ожидалось, что переговоры между Украиной и РФ относительно цены на газ завершатся в декабре.