Олийнык: Если Яценюк и Турчинов - лидеры оппозиции, то мы – оппозиция к оппозиции

Партия «Украина Будущего» пойдет на парламентские выборы 2012 года самостоятельно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил ее лидер, народный депутат Святослав ОЛИЙНЫК, отвечая на вопрос журналистов.

«На сегодняшний день мы чувствуем необходимость и возможность идти на выборы абсолютно самостоятельно, потому что мы имеем идеологическую платформу», - сказал он.

По словам С.ОЛИЙНЫКА, его партия намерена внести представление в общество о либеральной политической силе в европейской политике.

В то же время он не исключил переговоров с такими политическими силами, как партия "УДАР" Виталия КЛИЧКО и Европейская партия Николая КАТЕРИНЧУКА, относительно совместного выдвижения кандидатов в мажоритарных округах.

«Сегодня существует несколько политических сил приемлемого для нас спектра объединения, потому что их деятельность максимально приближена к стилю европейской политики. К таким политическим силам я отношу, в первую очередь, политическую силу В.КЛИЧКО. Возможно потенциальное объединение или координация действий, координация выдвижения мажоритарных депутатов. Сюда же, в этот спектр, входит Европейская партия Н.КАТЕРИНЧУКА», - сказал С.ОЛИЙНЫК.

При этом лидер «Украины Будущего» подчеркнул: «В том виде, в каком сегодня существует «официальная» оппозиция, - это позор политической деятельности. Это попытка выстроить модель контролированной псевдооппозиции по российскому образцу. Если ЯЦЕНЮК с ТУРЧИНОВЫМ являются лидерами оппозиции, то мы – оппозиция к оппозиции».

Как известно, закон о выборах народных депутатов, принятый парламентом 17 ноября, установил смешанную систему выборов 50% на 50%, повысил проходной барьер с 3% до 5% и запретил участие блоков партий в выборах. За принятие соответствующего решения проголосовали 366 народных депутатов из 404 зарегистрированных в сессионном зале. В частности, «за» проголосовали 187 депутатов от фракции Партии регионов, 62 – от "БЮТ-Батькивщины", 36 – НУ-НС, 24 – КПУ, «Реформы во имя будущего» - 19, Народная партия – 20, внефракционные – 18.