Попов обещает поддержку самым старым киевским предприятиям

Столичные власти обещают сделать все от них зависящее, чтобы сохранить и поддержать самые старые киевские предприятия, которые являются частью истории города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, об этом председатель КГГА Александр ПОПОВ заявил во время встречи с коллективом государственного предприятия специального приборостроения «Арсенал» – преемника завода «Арсенал».

«Мы поддержим одно из самых старых киевских предприятий, которое славится своими почти 250-летними оружейными традициями и высокоточным оптическим приборостроением. Также будем поддерживать и другие киевские предприятия», – сказал А.ПОПОВ.

По его словам, конструкторское бюро завода «Арсенал» имеет много наработок гражданского назначения, которые интересуют город.

По поручению председателя КГГА руководство «Арсенала» и профильные подразделения КГГА должны подготовить предложения о дальнейшем сотрудничестве предприятия и городских властей.

Как отметил А.ПОПОВ, столичные власти предоставляет киевским производителям приоритетное право на городские заказы.

«Сделано в Киеве» должно стать знаком качества, примером ответственного отношения производителя к своей работе и уважению к потребителям», – подчеркнул он.