В Донецке снесли последнюю палатку, чернобыльцы остались на улице

В Донецке возле здания регионального управления Пенсионного фонда силой демонтировали последнюю палатку, несколько протестующих чернобыльцев остались под открытым небом.



Об этом по телефону сообщил корреспонденту УНИАН Владимир ДЕРКАЧ - один из членов инициативной группы чернобыльцев, который ушел сегодня с переговорного процесса и не согласился на предложенную властью "посписочную" компенсацию пенсий участникам акции.



«Все закончилось. Палатку силой сняли и забрали, сейчас убирают все остальное - матрасы, одеяла и все, что от нее осталось. Они хотят, чтобы к утру здесь все было красиво и чисто. Все оставшиеся вещи собирают какие-то люди в штатском, я не знаю, кто эти люди, они все, наверное, глухонемые», - сказал В. ДЕРКАЧ.



По словам В. ДЕРКАЧА его сторонников, протестующих чернобыльцев, «осталось 6 человек, из них один парень, который приехал нас поддержать из Винницы и уже, как два дня с нами».



Он не скрывает, что разочарован произошедшим, но подчеркнул, что оставшимся участникам акции уходить некуда, потому что они еще не добились того, за что боролись, голодали и протестовали почти месяц.



«Чего нам уходить? Ну куда нам уходить? Да, мы пока остаемся здесь. Кто не мог, тот ушел... Я ни на кого не обижаюсь», - сказал В. ДЕРКАЧ, при этом добавив: «То, что сегодня сделала власть, я считаю, нам просто плюнули в лицо. Я сегодня, когда понял, в какую сторону поворачивается переговорный процесс между властью и протестующими, я оттуда ушел и сказал, что в этом шоу брать участие не желаю. Это был торг. Понимаете, когда предлагают, а кто-то соглашается со списком, это как во времена Сталина и Берии составляли списки и расстреливали... Но что самое страшное – это то, что у людей сегодня расстреляли надежду», - объяснил В. ДЕРКАЧ.



На вопрос, сколько человек вошло в тот список, по которому выплатят денежную компенсацию пенсий за ноябрь-декабрь, он, бывший офицер, ответил: «Я не знаю, сколько человек в этом списке, мне плевать на эти списки. И если они меня туда внесут, я не буду соглашаться, ну я буду кричать им, что я с этими списками не согласен. Потому что я стоял здесь не за подачки, не за деньги, а за законность. Потому что есть более весомые в жизни вещи – это честь, совесть и достоинство».