Во Львове собирают деньги на подарки ветеранам УПА

Во Львове стартовал благотворительный штурм «Операция УПА: Николай для твоих Героев», который организовали областная общественная организация «Борец» совместно с «Молодежным националистическим конгрессом».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «МНК», накануне праздники св.Николая под лозунгом «Герои живут пока их помнят!» проходит сбор средств, на которые будут приобретены подарки ветеранам УПА.

«Целью акции является обратить внимание общества на победы воинов УПА, поддержать их материальное положение, уделить внимание и понимание своим героям», – отметили организаторы акции.

«Во Львове живет около 200 ветеранов УПА, 50 из которых - участники боевых действий. Около 100 ветеранов нуждаются в помощи. Кроме этого, каждый из них достоин внимания и понимания. Праздник Николая – еще одна возможность обратить внимание общества на историческую героику нашего народа», - напомнили в пресс-службе.

«Мы хотим сделать праздник для тех, кто, очевидно, в борьбе никогда его не праздновал. Потому что не подобает забывать: герои будут жить до тех пор, пока их помнят! Ярки"м примером тому является святой Николай!» – отметила один из координаторов акции Марьяна ФАРИНЯК.

Она объяснила, что сбор средств будет проходить не по классической схеме, когда волонтеры с шкатулками просят прохожих пожертвования на улице, а созданы специальные блоки потенциальных меценатов (известных людей местной локации).

«Политиков и общественных деятелей, деятелей культуры и науки, звезд спорта и шоу-бизнеса, публичных людей и бизнесменов посетят волонтеры с предложением поддержать акцию в форме финансового пожертвования. Мы настроены серьезно: богатые поделятся с героями!» – выразили убеждение организаторы акции.

18 и 19 декабря волонтеры будут приветствовать ветеранов и дарить им подарки.