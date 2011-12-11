Участникам голодовки предлагают свернуть акцию за персональные выплаты

В Донецке голодающим чернобыльцам местные власти предлагают свернуть акцию протеста взамен на полную компенсацию недостающих пенсионных выплат за ноябрь-декабрь текущего года.

Как сообщил корреспонденту УНИАН один из членов инициативной группы протестующих чернобыльцев Владимир СУМАРОКОВ, сегодня к ним в палаточный городок (после 11.00) приехал заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим ФОМИН с предложением погасить долг по пенсиям за два месяца – ноябрь и декабрь.

«Он предложил свернуть акцию, а взамен руководители акции и участники голодовки получат недополученные пенсионные выплаты за ноябрь и декабрь 2011 года», - сказал чернобылец.

По его словам, «мы предлагаем другой вариант: если государство не в состоянии выплачивать пенсии, пусть областной совет на сессии принимает решение, и пусть пенсии, определенные решением суда, выплачивают из областного бюджета. А как они с Киевом будут эти вопросы разруливать, нам все равно. Но выплаты для всех, а не отдельным людям. Или всем, или никому».

В.СУМАРОКОВ пояснил, что в акции «у нас кроме голодающих была группа поддержки, которые ежедневно приходили, они по здоровью или другим причинам не участвовали в голодовке, но с нами стояли, и мы их бросить не можем. Наша позиция такая».

По словам чернобыльца, В.ФОМИН предлагает компенсации около 100 участникам акции, и пока выплаты за ноябрь-декабрь.

«Они хотят, чтобы было принято решение сейчас, а мы говорим, что нам спешить некуда», - заявил В.СУМАРОКОВ, отметив, что переговоры еще не закончены.