Судья сидит над кроватью Тимошенко уже девятый час

Уже девятый час в камере экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в Лукьяновском СИЗО продолжается выездное заседание Шевченковского райсуда Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина».

«Следователи СБУ пытаются добиться еще одного ареста лидера оппозиции – теперь по делу ЕЭСУ», - подчеркивается в сообщении.

По данным «Батькивщины», за все это время судья Андрей ТРУБНИКОВ не удовлетворил ни одного ходатайства защиты.

В частности, он отказался прекратить судебное разбирательство в связи с ухудшением состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО и не удовлетворил ходатайства о допуске прессы на заседание.

Под СИЗО находятся народные депутаты, журналисты и сторонники Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом на прилегающей к СИЗО территории не включают фонари, хотя обычно в это время они уже освещают улицу. Это значительно осложняет работу журналистов, поскольку трудно увидеть, кто заходит и выходит из изолятора, отметили в партии.

Как сообщалось, 7 декабря судья Шевченковского райсуда Киева Андрей ТРУБНИКОВ принял решение провести выездное заседание по избранию Ю.ТИМОШЕНКО меры пресечения в камере Лукьяновского СИЗО.

Состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО не позволяет ей даже передвигаться.