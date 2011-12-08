Мельниченко не выпустили из Израиля

Израильские спецслужбы не выпустили бывшего офицера Управления государственной охраны, майора запаса Службы безопасности Украины Николая МЕЛЬНИЧЕНКО в Украину.

Об этом сообщил УНИАН по телефону сам Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, который намеревался прилететь в Киев, чтобы дать показания на суде против экс-президента Леонида КУЧМЫ.

По его словам, он приобрел билет на самолет авиакомпании МАУ на прямой рейс Тель-Авив - Киев, который должен был вылететь в 14.00 и прибыть в Киев в 17.10.

Однако когда экс-майор подошел к стойке регистрации, его остановили представители израильских спецслужб, которые сообщили, что не могут позволить ему вылететь в Украину.

По мнению Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, причиной того, что его не выпустили в Украину, является то, что Израиль придерживается Конвенции о статусе политического беженца, которой запрещается выдавать людей в те страны, где есть опасность их жизни. По его убеждению, израильтяне, заботясь о репутации своей страны, готовы будут выпустить его в любую страну, кроме Украины.

Соответственно, заявил Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, он не требует от украинской власти никаких гарантий его безопасности, просит лишь об одном: чтобы прокуратура или Посольство Украины в Израиле помогли ему вылететь в Украину.

Как сообщалось ранее, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, который вел записи в кабинете бывшего Президента Л.КУЧМЫ, в настоящее время находится в Израиле. В отношении Л.КУЧМЫ в этом году было возбуждено уголовное дело, которое базировалось, в частности, на показаниях Н.МЕЛЬНИЧЕНКО и его аудиозаписях. В то же время Генеральная прокуратура возобновила дело в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, возбужденное в 2001 году «за разглашение государственной тайны». Это дело было передано в СБУ, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, скрываясь от преследования, выехал в Израиль. Шевченковский районный суд Киева выдал ордер на его арест.

7 декабря Печерский районный суд Киева начал рассмотрение жалобы адвокатов Л.КУЧМЫ на возбуждение в отношении него уголовного дела. Продолжение рассмотрения жалобы назначено на 9 декабря.

Сегодня, 8 декабря, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО сообщил УНИАН, что «принял решение прибыть в Печерский райсуд Киева, который, согласно намерениям кучмистов, должен отменить постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ». По словам Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, он хочет выбить главный козырь у адвокатов Л.КУЧМЫ, которые ссылаются на то, что главный свидетель по делу «отсутствует в Украине», поэтому уголовное дело нужно закрыть.

Н.МЕЛЬНИЧЕНКО также дал разрешение обнародовать номер телефона, по которому с ним можно связаться в Израиле: +972 547 64 74 69.