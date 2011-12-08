Зам Попова пообещал журналистам обнародовать закрытую информацию

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Леонид НОВОХАТЬКО пообещал, что журналисты будут свободно общаться с чиновниками КГГА.

В частности, в эфире социального ток-НЕшоу с Реной НАЗАРОВОЙ «Киевский форум» заместитель председателя КГГА подтвердил факт существования внутреннего распоряжения председателя КГГА «О порядке обработки информационных запросов, поступающих от средств массовой информации», которое фактически ограничивает общение чиновников с журналистами. Однако чиновник заявил, что этот документ «был ошибкой», и он был отменен еще 3 марта 2011 года.

В свою очередь, журналист, руководитель профсоюза «Медифронт» Наталия СОКОЛЕНКО отметила, что ограничения продолжают существовать.

«Это не так. И, временами, это может привести к очень трагическим последствиям, и не только для ухудшения пиара или имиджа власти. Вот, например, летом, когда, как вы говорите, это распоряжение было отменено, произошло массовое отравление киевлян курами в одном супермаркете. Мы просили срочно предоставить информацию для того, чтобы сообщить киевлянам, чтобы они сейчас в это время не покупали тех кур, чтобы они не отравились, не отравились их дети. СЭС нам всем в очень грубой форме ответила – обращайтесь в центральную пресс-службу, согласно этому распоряжению», – отметила журналист.

Кроме того, Л.НОВОХАТЬКО пообещал обнародовать списки исполнителей ремонтных работ в столичных домах.

В ответ на требование журналиста Егора СОБОЛЕВА «обнародовать информацию обо всех исполнителях работ на ремонты домов, – а это 700 миллионов гривен, которые очень близки сотням тысячам киевлян», Л.НОВОХАТЬКО пообещал «обнародовать эту информацию» на официальном сайте КГГА.

По словам журналистов, до недавнего времени эти сведения оставались закрытыми, что делало невозможным общественный контроль над исполнителями работ и распределением бюджетных средств.

Как сообщал УНИАН, 13 января 2011 года в Блоке Кличко заявили, что председатель КГГА А.ПОПОВ ограничил общение чиновников КГГА и районных администраций столицы с журналистами.

Пресс-служба КГГА позже сообщила о новом порядке обработки запросов, поступающих от СМИ. Отныне для того, чтобы получить комментарий (официальные документы, статистическую информацию, официальные комментарии, согласие на интервью и участие в телевизионных съемках и т.п.) от должностных лиц КГГА, районных в городе Киеве госадминистраций, предприятий, учреждений или организаций, которые подчинены исполнительному органу Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), представителям СМИ необходимо направить в пресс-службе КГГА письменный запрос.

В запросе необходимо указать желательные сроки предоставления информации. Сроки должны быть реалистичными, поскольку они являются ориентиром для должностных лиц, которые будут предоставлять информацию по этому запросу. В случае, если это не возможно, ответ предоставляется в срок, предусмотренный законодательством Украины, говорится в сообщении пресс-службы. Ответы на информационные запросы (в частности, согласие на интервью и участие в телесъемках и т.п.) передаются средствам массовой информации исключительно пресс-службой.