Жене Иващенко обидно: коллеги боятся вспомнить добрым словом ее мужа

Состояние здоровья бывшего в.и.о. министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО, находящегося в СИЗО по обвинению в совершении должностного преступления, за последние несколько дней не улучшилось.

Об этом УНИАН сообщила его жена Валентина ИВАЩЕНКО со ссылкой на адвоката, который сегодня посетил ее мужа в следственном изоляторе.

"Состояние здоровья Валерия Владимировича после 1 декабря, когда он в связи с резким обострением заболевания позвоночника не смог принять участие в судебном заседании, на сегодняшний день остается без улучшений - лечение ему по-прежнему не предоставляется", - сказала В.ИВАЩЕНКО.

Говоря о 20-й годовщине Вооруженных сил Украины, которая отмечается сегодня, она отметила, что этот праздник вызывает у нее "чувство глубокой обиды".

"Жаль, что в эти дни мало кто, в том числе те, чья жизнь связана с армией, обороноспособностью страны, не решаются хотя бы добрым словом вспомнить о моем муже, не говоря уже о словах поддержки и защиты, хотя все, кто с ним служил, работал, общался, не знают за ним ни одного недостойного, подлого или незаконного поступка", - сказала В.ИВАЩЕНКО.

Она напомнила, что не без непосредственного участия В.ИВАЩЕНКО в Украине с 2009 года при финансовом содействии ОБСЕ реализуется программа утилизации высокотоксичного ракетного топлива "меланж", возобновлена модернизация вертолетов Ми-8 и Ми-24, в Павлограде налажена утилизация твердого ракетного топлива, оставшегося в Украине после ликвидации ядерных вооружений и т.д.

Учитывая это, по словам В.ИВАЩЕНКО, "вместо благодарности за десятилетия безупречной службы муж получил сфабрикованное уголовное дело, в которое кроме абсурдных, нелепых "умозаключений", включили также обвинение в "ухудшении боеготовности Вооруженных сил Украины", "подрыв авторитета Министерства обороны".

По ее словам, «Валерий Владимирович, находясь уже более 15 месяцев за решеткой без доказательства вины судом, непоправимо утратил здоровье».

При этом В.ИВАЩЕНКО напомнила, что она и адвокаты мужа более чем полгода тщетно пытаются добиться его лечения. "Несмотря на постоянную боль в позвоночнике, Печерский районный суд при жестокой, ничем не обоснованной позиции прокуратуры, вместо лечения продолжает настаивать на содержании ИВАЩЕНКО под стражей. Вероятно, у них одно намерение: окончательно уничтожить здоровье Валерия ИВАЩЕНКО и таким образом уничтожить его физически", - резюмировала она

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.ИВАЩЕНКО в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации госпредприятия Минобороны "Феодосийский судномеханический завод".

В.ИВАЩЕНКО был задержан в августе 2010 года. В отношении него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

1 декабря Печерский районный суд Киева был вынужден отложить до 9 декабря рассмотрение уголовного дела в отношении В.ИВАЩЕНКО в связи с тем, что конвойная служба не доставила его в зал судебных заседаний.