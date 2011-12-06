Вечернее заседание ВР еще не открылось: БЮТ блокирует трибуну
16:11, 06 декабря 2011Политика
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Депутаты - в сессионном зале
По состоянию на 16.05, вечернее пленарное заседание Верховной Рады Украины не началось.
Как передает корреспондент УНИАН, депутаты от «БЮТ-Батьківщини» продолжают блокировать работу парламента. Значительная часть депутатов от этой политической силы находится в президиуме и возле трибуны ВР. Они заблокировали работу парламента еще в 10.35.
Члены других фракций также находятся в сессионном зале, ожидая начала пленарного заседания.
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