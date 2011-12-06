Вечернее заседание ВР еще не открылось: БЮТ блокирует трибуну

По состоянию на 16.05, вечернее пленарное заседание Верховной Рады Украины не началось.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты от «БЮТ-Батьківщини» продолжают блокировать работу парламента. Значительная часть депутатов от этой политической силы находится в президиуме и возле трибуны ВР. Они заблокировали работу парламента еще в 10.35.

Члены других фракций также находятся в сессионном зале, ожидая начала пленарного заседания.