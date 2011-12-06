БЮТ открестился от «личного мнения» главы своей фракции

Фракция «БЮТ-Батькивщина» настаивает на немедленном освобождении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, но ни на какие торги с властью и принятие антисоциальных законов не пойдет.

Соответствующее решение фракция приняла на срочном заседании, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина».

«Позиция лидера нашей фракции, озвученная ранее, является личным мнением Ивана Григорьевича КИРИЛЕНКО», - подчеркнули во фракции.

Решение заседания фракции вскоре будет объявлено в кулуарах Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 декабря, председатель фракции «БЮТ-Батькивщина» Иван КИРИЛЕНКО заявил, что фракция готова голосовать вместе с большинством за непопулярные решения в случае, если в пакете будет проголосован законопроект, которым предусматривается освобождение политических узников – экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Он отметил, что фракция готова взять политическую ответственность за принятие непопулярных решений. И.КИРИЛЕНКО не исключает возможности голосования фракции за бюджет на 2012 год, за закон о рынке земли, а также за законопроект, который предусматривает отмену социальных льгот для ряда категорий населения, в частности чернобыльцев и афганцев.