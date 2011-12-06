Пшонка встретился с европейцами, инспектировавшими украинские тюрьмы

Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка встретился с Президентом Европейского Комитета против пыток Летифом Хусейновым и экспертом Комитета Михаэлем Келлетом. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В ходе встречи представители Европейского Комитета против пыток были проинформированы о мерах, принимаемых органами прокуратуры для обеспечения конституционных прав граждан, предотвращения пыток и другому жестокому обращению с задержанными, заключенными и осужденными. Гостям рассказали также о выполнении рекомендаций, изложенных в отчете Европейского комитета против пыток по результатам их визита в Украину в 2009 году.

Летиф Хусейнов подчеркнул важную роль, которую играют органы прокуратуры в эффективном и всестороннем расследовании всех фактов жестокого обращения и применения пыток.

На встрече также присутствовали заместители Генерального прокурора Виктор Войцишен и Анатолий Пришко, руководители структурных подразделений Генеральной прокуратуры Украины, а также начальники следственных подразделений прокуратур областного уровня и руководители подразделений областных прокуратур, осуществляющих надзор за учреждениями пенитенциарной системы.

Напомним, представители Комитета во время пребывания с 29 ноября по 6 декабря 2011 посетили места и учреждения применения мер принудительного характера, предварительного заключения и исполнения наказаний с целью проверки соблюдения Украиной требований Европейской конвенции по предупреждению жестокого обращения и пыток.