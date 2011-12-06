В сессионный зал подтягиваются регионалы-качки

Фракции оппозиции не исключают, что представители парламентского большинства применят силовой метод по разблокированию работы Верховной Рады Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник во фракции «БЮТ-Батьківщина».

По словам собеседника агентства, у оппозиции есть информация, что в сессионный зал подтягиваются те народные депутаты, которые обычно не ходят на пленарные заседания, однако принимают очень активное участие в парламентских драках.

«Мы не исключаем, что большинство применит силу по разблокированию работы ВР, как это было в декабре прошлого года», - сказал собеседник.

По данным источника, ориентировочно большинство хочет разблокировать силой роботу парламента в 14 часов и ждет лишь, чтобы журналисты оставили ложу прессы. «Это делается для того, чтобы никто ничего не видел и не мог зафиксировать», - добавил собеседник агентства.

В сессионном зале журналисты действительно заметили тех депутатов, которые обычно активно принимают участие в парламентских столкновениях.