БЮТ проголосует за все, чего захочет власть, лишь бы Тимошенко отпустили

Фракция «БЮТ-Батьківщина» готова голосовать вместе с большинством за непопулярные решения в случае, если в пакете будет проголосован законопроект, которым предусматривается освобождение политических узников – экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель фракции «БЮТ-Батьківщина» Иван КИРИЛЕНКО на брифинге.

Он отметил, что фракция готова взять политическую ответственность за принятие непопулярных решений. И.КИРИЛЕНКО не исключает возможности голосования фракции за бюджет на 2012 год, за закон о рынке земли, а также за законопроект, который предусматривается отмену социальных льгот для ряда категорий населения, в частности чернобыльцев и афганцев.

По его словам, фракция БЮТ готова все это обсуждать, чтобы в пакете принять решения, которые дали бы возможность освободить политических узников, в частности Ю.ТИМОШЕНКО, Ю.ЛУЦЕНКО.

И.КИРИЛЕНКО подчеркнул, что фракция "БЮТ-Батьківщина" готова голосовать за непопулярные, «болезненные решения в пакете с урегулированием политического кризиса».

Отвечая на вопрос, готовы ли депутаты из "БЮТ-Батьківщини" поддержать бюджет и законопроект о рынке земли, И.КИРИЛЕНКО сказал: «Мы готовы рассмотреть все то, что для страны нужно в этих условиях, когда весь мир идет на какие-то меры, мы готовы взять на себя общую ответственность».

«Мы готовы рассмотреть бюджет, мы готовы рассмотреть рынок земли. Мы подали вчера на 60 страницах свои предложения – рынку земли быть, рынок земли нужно урегулировать так, как делают сейчас люди во всем мире в условиях кризиса», - подчеркнул И.КИРИЛЕНКО.

При этом он добавил: «Мы за рынок земель. Поддерживаем, это непопулярно в обществе, это не воспринимается, но мы готовы даже это, готовы на непопулярный бюджет, мы готовы работать».

Несколько раз журналисты уточняли, готова ли фракция пойти на поддержку законопроекта 9127, где предусматривается отмена льгот, в частности для чернобыльцев и афганцев, И.КИРИЛЕНКО четко так и не ответил, все время говоря о том, что он на этот вопрос уже отвечал.

По его словам, сейчас в Украине проходят реформы, и фракция готова поддержать законопроекты, которые будут способствовать их осуществлению.

В то же время И.КИРИЛЕНКО сказал, что не будут поддерживать «тех хотелок, за которые мы с вами знаем», то есть поддерживать все, «если это не будет Ливела или еще что-то подобное».

По его словам, на данное время фракция "БЮТ-Батьківщина" не имеет ответа на то, готово ли парламентское большинство идти на такие договоренности. Он отметил, что фракция настаивает на решении всех этих вопросов в пакете уже сегодня, поскольку 13 декабря состоится заседание Апелляционного суда по делу Ю.ТИМОШЕНКО.

Он также сказал, что по первому заседанию «стало понятно, что никакого рассмотрения по существу, никакого глубокого изучения материалов, по которым апелляция написана, не будет».

И.КИРИЛЕНКО также сообщил, что здоровье Ю.ТИМОШЕНКО, как и Ю.ЛУЦЕНКО и ряда других политических узников, является «крайне тяжелым, мы понимаем, чем это может закончиться».

«Не хочется эти слова говорить с этой высокой трибуны, озвучивать, потому что как говорят мысль всегда материальна», - добавил он.