Дочь Тимошенко выступит перед лидерами стран Евросоюза

Евгения КАРР, дочь экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, вместе с заместителем председателя партии "Батьківщина" Григорием НЕМЫРЕЙ примет участие в конгрессе Европейской народной партии (ЕНП), который состоится 6-8 декабря в Марселе (Франция).

Об этом сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

7 декабря Е.КАРР выступит во время пленарного заседания конгресса ЕНП. Кроме того, Г.НЕМЫРЯ и Е.КАРР проведут ряд встреч с европейскими политиками.

Конгресс ЕНП планирует принять резолюцию об Украине.

ЕНП - крупнейшая и самая влиятельная политическая сила на Европейском континенте. В ее состав входят 74 партии из 39 стран, 17 глав стран-членов ЕС и 6 глав стран, которые не являются членами ЕС, 13 членов Европейской Комиссии. ЕНП имеет самую большую фракцию в Европарламенте.

В рядах ЕНП состоят канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ, Президент Франции Николя САРКОЗИ, Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ, Президент Европейского совета Герман ван РОМПЕЙ и Президент Европарламента Ежи БУЗЕК.