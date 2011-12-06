С 8 по 11 декабря специализированная выставка-ярмарка «Мир меха» пройдет в Выставочном центре «АККО Интернешнл», расположенном в столичном парке им. А.Пушкина.

На выставке можно увидеть новые меховые коллекции – от классики до „писка моды”, приобрести меховые и кожаные изделия по ценам производителя.

«Мир меха» представляет шубы из норки, соболя, рыси, шиншиллы, лисы, каракуля, енота, мутона, кролика. Самые модные и качественные норковые шубы по ценам распродаж, дубленки, пальто, кожаные куртки, шапки из меха, другие аксессуары из меха и кожи со значительными скидками.

В одном месте соберутся самые большие пушные компании, ведущие производители меховых изделий, меховые салоны (магазины) Киева и других городов Украины, а также представители зарубежных компаний.

Время работы - с 11.00 до 19.00. Вход свободный.

Адрес выставочного центра: Киев, проспект Победы, 40 Б.

От метро „Политехнический институт” курсирует бесплатный автобус.

Дополнительная информация: по тел. (044) 246-67-67 и на сайте Выставочной компании «Выбор».