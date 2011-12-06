Журналистов перед поездкой в Енакиево завезли в аэропорт для осмотра

Журналистов перед поездкой в Енакиево для освещения приезда Президента Виктора ЯНУКОВИЧА на Енакиевский металлургический завод тщательно досмотрели в аэропорту Донецка.

Как передает корреспондент УНИАН, журналистов, которые сегодня в 9.00 выехали от здания облгосадминистрации в направлении Енакиево, завезли сначала в Донецкий аэропорт и провели тщательный досмотр.

Такое нововведение было в их практике впервые за последние 10 лет, отметили журналисты.

В аэропорту перед досмотром сотрудник СБУ объяснил представителям СМИ, что они должна заходить по очереди и, как при посадке в самолет, снять верхнюю одежду и ее вместе с вещами положить на ленту для досмотра. При этом он подчеркнул: «Заходим по очереди и обязательно в руке держим документ, удостоверяющий личность, но обязательно с фотографией».

После досмотра журналистов проверили по списку, выдали бейждики «Пресса» и только около 10.30 отпустили к автобусам и повезли в Енакиево.

К приезду В.ЯНУКОВИЧА вдоль автодороги выставлены биг-борды с приветствием: «Донеччина вітає Президента». На трасе буквально через каждые 100 метров дежурят сотрудники патрульно-постовой службы.