Янукович по телефону поздравил Медведева с успешными выборами

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА с успешным проведением выборов в Государственную Думу России.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора глав государств.

«Виктор ЯНУКОВИЧ тепло поздравил Дмитрия МЕДВЕДЕВА с успешным проведением выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Главы государств также обсудили планы контактов на высшем уровне в ближайшей перспективе.

Как сообщал УНИАН, выборы в Госдуму РФ состоялись вчера, 4 декабря. По итогам обработки 96% протоколов партия власти «Единая Россия» набирает 49,54% голосов избирателей. У КПРФ – 19,16%, у «Справедливой России» – 13,22%, ЛДПР - 11,66%.

Остальные партии не преодолели 7% барьер.