Янукович повысил бывшего заместителя Могилева
18:47, 05 декабря 2011Политика
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Указы - на сайте
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ повысил Сергея ЧЕРНЫХ до первого заместителя министра внутренних дел Украины, освободив от этой должности Сергея ПОПКОВА.
Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.
В частности, В.ЯНУКОВИЧ в соответствии с абзацем третьим части второй статьи 9 Закона Украины «О центральных органах исполнительной власти» освободил С.ПОПКОВА от должности первого заместителя министра внутренних дел Украины и С.ЧЕРНЫХ – от должности заместителя министра внутренних дел Украины.
В то же время С.ЧЕРНЫХ сразу был назначен первым заместителем министра внутренних дел Украины.
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