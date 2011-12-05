Янукович повысил бывшего заместителя Могилева

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ повысил Сергея ЧЕРНЫХ до первого заместителя министра внутренних дел Украины, освободив от этой должности Сергея ПОПКОВА.

Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.

В частности, В.ЯНУКОВИЧ в соответствии с абзацем третьим части второй статьи 9 Закона Украины «О центральных органах исполнительной власти» освободил С.ПОПКОВА от должности первого заместителя министра внутренних дел Украины и С.ЧЕРНЫХ – от должности заместителя министра внутренних дел Украины.

В то же время С.ЧЕРНЫХ сразу был назначен первым заместителем министра внутренних дел Украины.